Зеленский обиделся на отсутствие помощи и обвинил союзников Украины в недальновидности

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 80 0

Киев продолжает ждать хваленую технику и деньги Запада, которых как не было, так и нет.

Зеленский обиделся на отсутствие помощи и обвинил союзников Украины в недальновидности

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал пост в Telegram-канале, где обвинил все не помогающие Украине страны в недальновидности. Он считает, что помогать Киеву сейчас просто необходимо и не понимает, почему многие просто отказываются это делать.

«В таких сложных условиях недальнобойность нашей армии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — написал Зеленский.

При этом, он не забыл упомянуть, что с ним в одной связке по-прежнему работают США, Канада, Германия, Греция и Дания.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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