«Нечего искать»: главу Гагаузии не пустили в правительство после визита в Россию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

Санду отказалась назначать главу Гагаузии членом правительства Молдавии

«Нечего искать»: главу Гагаузии не пустили в правительство после визита в Россию

Фото: DUMITRU DORU / ТАСС

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Евгения Гацул посетила РФ в начале марта 2024 года.

Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ о назначении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на пост члена правительства. Об этом руководитель республики рассказала журналистам на пресс-конференции в Кишиневе.

«Человеку, работающему на криминальную группировку, а не на жителей Молдовы и Гагаузской автономии, и делающему заявления против своей страны, нечего искать в правительстве страны», — заявила Санду.

Гонения на главу Гагаузии Евгению Гацул, которая была кандидатом от оппозиционной партии «Шор», начались сразу после ее победы на выборах, укрепившись после публичных заявлений о дружбе с Россией. А, когда Гацул посетила РФ в начале марта текущего года, появилась информация о ее возможном задержании и даже аресте.

О том, что власти Молдавии собираются задержать Гуцул, посетившую Россию с деловым визитом, заявил лидер оппозиционной партии Илан Шор. Политик подчеркнул, что, несмотря на реальные угрозы, та намерена отстаивать интересы народа своей автономии «до конца».

Гуцул прибыла в Москву вместе с председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым 1 марта. В России состоялись встречи политика с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что грозит политикам Молдавии за визиты в Россию.

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