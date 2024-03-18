Сергей Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

Ровно десять лет назад был подписан договор о принятии полуострова в состав РФ.

Сергей Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

В своем Telegram градоначальник отметил, что сегодня тот день, значение которого для России сложно переоценить.

«Десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости», — заявил Собянин.

Он подчеркнул, что благодаря сплочению страны удалось с «честью и достоинством» преодолеть все трудности.

По оценке мэра, за прошедшие десять лет Крым и Севастополь сильно изменились, однако многое еще предстоит сделать.

«За наше право на мирную и свободную жизнь сейчас мужественно сражаются участники специальной военной операции. Уверен, Россия и все мы вместе сделаем все, чтобы мечты и надежды наших людей стали реальностью», — добавил мэр.

В понедельник, 18 марта, в Крыму в честь годовщины воссоединения с Россией прошел концерт. Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею «Русской весны», пройдут 18 марта по всей стране.

Ровно десять лет назад был подписан договор о принятии Республики Крым в состав России. Перед этим состоялся референдум, на котором большинство жителей региона поддержали данный шаг. Киев отказался признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией и вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

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