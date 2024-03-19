Десять лет назад Крым вернулся в состав России. Тогда в 2014-м это воссоединение стало праздником для всех жителей полуострова, они голосовали, понимая, что определяют свое будущее и чувствовали, что действительно возвращаются в «родную гавань».

За это время поменялось многое, неизменным осталось лишь отношение людей к тем событиям. Именно об этом на Красной площади говорил сегодня президент, выступая перед зрителями грандиозного концерта в честь Крымской весны. На главной площади страны в этот день побывал и наш корреспондент Максим Прихода.

Для этого концерта сложно было подобрать более подходящую песню. Гимна «Севастополь останется русским» в репертуаре Александра Ф. Скляра и рэпера Рича раньше не было. Сделали современную аранжировку и написали целый куплет речитатива специально для этого дня.

«Десять лет — десять лет воссоединения Крыма и России! А я приехал с группой „Ва-Банк“ за два дня до референдума, по велению сердца. Здорово, что мы были вместе все эти десять лет», — рассказали Скляр и Рич.

Севастополь и Крым русскими по духу были всегда, но юридически в состав современной России вошли ровно десять лет назад.

Это по-настоящему народный праздник. Тысячи человек в этот вечер пришли на Красную площадь, чтобы вспомнить тот исторический момент и разделить свои чувства со всей большой страной.

Те, кто встречал русскую весну в Крыму, действительно называют этот день одним из лучших в жизни. Даже тех, кто был слишком юн, чтобы понимать исторический контекст, воспоминания согревают до сих пор.

За десять лет Крым преобразился. Изменения к лучшему видно даже из космоса.

Владимир Путин вышел на сцену по традиции сразу после группы «Любэ». В своей речи десять лет назад он сказал, что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. 18 марта Путин объяснил, почему выбрал именно эту метафору.

«Вот ровно десять лет назад на Красной площади вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань. Но Крым — это не только стратегически важная территория, это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым — это прежде всего люди, севастопольцы, крымчане. Они наша гордость, они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи», — подчеркнул Путин.

Крым стал первой отправной точкой «Русской весны». Люди Донбасса, северного Причерноморья, востока Украины тогда ясно ощутили: их путь — вместе с Россией.

«Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда в дни русской весны заявили о своем желании вернуться в родную семью. Их путь на родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это. Это тоже большое событие в истории нашего государства», — подчеркнул президент.

И те, кто все эти десять лет отстаивал право на собственный выбор, сегодня вспоминают товарищей, павших в борьбе за свободу Донбасса.

«Праздник, сегодня мы здесь, но надо вспоминать и тех, кто не дошел. Гиви, Моторолу, Сашу Захарченко, Валеру Болотова, Валеру Мозгового. Но они тоже находятся здесь сейчас, вместе с нами», — заявил экс-депутат Рады Олег Царев, который сразу же поддержал «Русскую весну».

И совершенно по-особенному в день начала «Русской весны» звучит эта песня. Честная и настоящая лирика рэпера ST — это и есть та самая окопная правда, которая придает сил бойцам в зоне СВО. Ее поют в блиндажах, под обстрелами, она отзывается в сердцах солдат, идущих на штурм. Съемки клипа происходили в непосредственной близости от передовой, в них участвовали настоящие герои: бойцы Росгвардии.

Слово «победа» звучит в контексте прошедших накануне выборов. Владимир Путин уверенно обошел других кандидатов. Они на сцене вместе с ним, что это как не свидетельство конкурентной борьбы. А среди публики наблюдатели. Лукас Адриан Гарсия из Аргентины.

«Я работал два дня во Владивостоке в качестве наблюдателя, многое узнал об избирательной системе России, она инновационная и технологичная! Мы в восхищении, мы должны брать пример с ваших наработок!» — рассказал наблюдатель.

Предварительные итоги голосования уже известны. Доверенные лица Владимира Путина в отличном настроении.

«Эти цифры, показывающие отрыв президента от остальных кандидатов, показывают консолидацию общества. Сейчас это важно особенно. В критические моменты мы всегда показывали, что мы идем в одном направлении», — рассказал космонавт Сергей Крикалев.

Здесь на Красной площади в лицах соотечественников ясно читается это единодушие и сплоченность. Десять лет назад Россия выбрала свой путь, и следует по нему уверенно и гордо.