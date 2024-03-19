Клуб самоубийц: какие риски влечет строительство большой базы НАТО в Европе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Сенатор Климов: самая большая военная база в Европе несет угрозу Румынии

Клуб самоубийц: какие риски влечет строительство большой базы НАТО в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил, какие страны могут оказаться под ударом.

Размещение самой большое европейской базы НАТО в Румынии (неподалеку от украинских границ) станет угрозой прежде всего для самого Бухареста. Такое мнение в интервью журналистам «Ленты.ру» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, чем крупнее будет антироссийская военная база, чем ближе окажется к границам РФ, тем больше вероятности, что она станет первой целью для ответных ударов.

«Если румынам и понравится, это их, конечно, дело, но натовский клуб самоубийц втягивает обычных мирных граждан в такие авантюры, которые могут очень плохо для их семей и их детей закончиться. Я никого не пытаюсь напугать, я просто рассуждаю логически. Пользы никакой Румынии от этого не будет, а угроз прибавится, это факт», — заявил сенатор.

Прежде румынская пресса сообщила, что на юго-востоке страны, на основе действующего объекта «Михаил Когэлничану», началось строительство упомянутой базы НАТО. По данным журналистов, она может быть развернута к 2040 году. На реконструкцию действующего военного комплекса планируется потратить около 2,5 миллиарда евро, площадь составит 2,8 тысячи гектаров. Предполагается, что туда отправят десять тысяч военнослужащих и их семьи.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с военным экспертом Иваном Коноваловым на тему строительства базы в Румынии. Специалист рассказал, зачем, по его мнению, нужен военный городок, и почему была выбрана именно эта точка на карте.

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