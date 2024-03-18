Выгодная ли позиция? Зачем НАТО строит в Румынии крупнейшую военную базу

Военный городок на десять тысяч солдат должен появиться на побережье Черного моря к 2040 году.

Североатлантический альянс хочет взять под контроль весь черноморский регион. Именно с этой целью в Румынии строится крупнейшая военная база НАТО. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Иван Коновалов.

Он отметил, что база, о которой идет речь, создается на основе военного комплекса, построенного в период вхождения Румынии в блок социалистических стран. Натовские военные сейчас лишь дорабатывают его под свои нужды.

«Этот комплекс создан еще во времена Николае Чаушеску (президент Румынии с 1974 по 1989 год — Прим. ред.), то есть в советские времена. Тогда строительству румынской армии уделялось большое внимание, в частности, ВВС.

И вся инфраструктура по большей части уже была создана. Американцы просто взяли это под контроль и создают мощнейший авиационный хаб для контроля черноморского региона», — пояснил эксперт.

Он отметил, что Румыния из всех стран НАТО в регионе имеет наиболее выгодную географическую позицию для переброски сил по всем стратегическим направлениям Черного моря. Поэтому именно в ней было решено строить крупнейшую в Европе военную базу. Свою роль сыграло и то, что здесь уже была созданная советскими военными инфраструктура.

Цель, которую при этом преследуют генералы НАТО, остается неизменной: расширяться и брать под контроль все новые территории. Коновалов напомнил, что на Балканах осталась только одна страна, которую до сих пор не подчинил себе агрессивный блок, — Сербия.

«Так что ничего сверхъестественного в действиях НАТО на Балканах нет. Они везде действуют примерно одинаково: брать под контроль и создавать военную инфраструктуру», — резюмировал эксперт.

Что касается правительства и населения Румынии, то их разрешения на строительство военной базы на их территории никто не спрашивал, уверен Коновалов.

«У Румынии нет никаких собственных векторов, она всегда действует по чьему-то указанию, всегда присоединяется к какому-нибудь альянсу, чтобы получить с этого политические и экономические дивиденды. И здесь политика румынского руководства ничем не отличается: как они были ведомыми Брюсселем и Вашингтоном, так и остаются», — заключил Коновалов.

Ранее стало известно, что в Румынии начато строительство крупнейшей в Европе военной базы НАТО, где смогут разместиться до десяти тысяч солдат с семьями.

Военный городок займет около трех тысяч гектаров с оружейными платформами, ангарами для самолетов, взлетно-посадочными полосами, а также школами, детскими садами, магазином и больницей. Закончить строительство планируется к 2040 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии в связи с комментарием о «румынском золоте», переданном СССР на хранение в 1916 году.