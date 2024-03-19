Подданные в шоке: журналисты узнали, где находится Кейт Миддлтон

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 174 0

Тhе Sun: Кейт Миддлтон заметили на фермерском рынке

Подданные в шоке: журналисты узнали, где находится Кейт Миддлтон

Фото: Reuters / POOL

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Принцесса сильно исхудала, и это напугало граждан Великобритании.

Британское издание The Sun опубликовало видеозапись, на которой Кейт Миддлтон появилась на публике вместе с супругом принцем Уильямом. Они вместе отправились на прогулку на фермерский рынок.

На кадрах принцесса Уэльская, по мнению таблоида, выглядит расслабленной и счастливой. Во время прогулки она с Уильямом много улыбалась и смеялась.

Издание также отмечает, что продавцы соседних лавочек по время появления представителей королевской семьи на рынке оставались невозмутимыми. Вместе с тем в сети отметили, что Кейт Миддлтон сильно похудела после операции.

Ранее на фоне отсутствия новостей о состоянии принцессы Уэльской стали развиваться разные теории ее исчезновения. Усилило подозрение фото, которое Кейт недавно выложила в День матери. Пользователи сети увидели на нем признаки фоторедактирования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем пресса активно раскручивает болезнь Кейт Миддлтон.

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