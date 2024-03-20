Восстановила нос: сможет ли бывшая жена Аршавина вернуться в модельный бизнес

Казьмина перенесла пластику, чтобы восстановить лицо.

Журналист и модель Алиса Казьмина долго боролась с аутоиммунным заболеванием, из-за которого у нее начал разрушаться нос. Чтобы вернуться к прежней жизни, она легла под нож хирурга. Психолог Екатерина Корендясева, высказала мнение в беседе с изданием

«Страсти», что бывшая ведущая еще может в будущем появиться на подиумных дорожках или обложках.

Специалист отметила, что процедуры по восстановлению носа могут значительно повлиять на самооценку Казьминой.

«Это возвращение к себе, к возможности спокойно чувствовать себя в общественных местах, возвращение к карьере на ТВ и модельной индустрии», — пояснила психолог.

Корендясева также добавила, что после восстановления носа у Казьминой может начаться новый этап в жизни. По мнению психолога, история бывшей модели может стать примером упорства и силы для многих, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как полюбить свое отражение в зеркале.