Проекты КРТ дадут Москве более 74 тысяч рабочих мест — Собянин

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Речь идет о появлении, в частности, 20 школ, 25 детских садов, семи медучреждений, 10 спорткомплексов, логистического центра, технопарка, кафе, ресторанов, магазинов, офисов.

Проекты КРТ дадут Москве более 74 тысяч рабочих мест — Собянин

Фото: Любимов Андрей / ТАСС

В Москве с помощью городских операторов реализуются 43 проекта комплексного развития территорий, рассказал мэр Сергей Собянин в своем Telegram.

По его словам, эти проекты предполагают ввод в эксплуатацию около 4,3 миллионов квадратных метров жилья. Большая часть возведенных домов предназначена для целей программы реновации.

Кроме того, в столице построят промышленные объекты — общая их площадь составит более 706 тысяч квадратных метров. Также будут созданы общественно-деловые пространства, которые в совокупности займут около 2,7 миллионов квадратных метров.

Речь идет о появлении, в частности, 20 школ, 25 детских садов, семи медучреждений, 10 спорткомплексов, логистического центра, технопарка, кафе, ресторанов, магазинов, офисов.

«Это даст городу свыше 74 тысяч рабочих мест. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов — около 154 миллиард рублей», — подчеркнул Собянин.

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