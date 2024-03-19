Глаза выпучены: Букингемский дворец показал, в каком состоянии находится Карл III

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 92 0

Букингемский дворец показал Карла III после слухов о его смерти

Глаза выпучены: Букингемский дворец показал, в каком состоянии находится Карл III

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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В соцсетях и СМИ начали «хоронить» монарха на фоне сведений о его болезни.

Букингемский дворец опубликовал фото Карла III в ответ на распространившиеся в сети слухи о его смерти.

Снимок на странице королевской семьи в соцсети изображает монарха в окружении ветеранов Корейской войны. Подпись информирует, что встреча Карла III с бывшими военнослужащими прошла сегодня утром в Букингемском дворце.

Фото: Instagram* / theroyalfamily

До публикации фото в резиденции короля сообщили, что он «продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами».

Информация о якобы кончине Карла III ранее появилась в социальных сетях и некоторых СМИ. В частности, распространилась фотография официального документа Букингемского дворца, однако сообщений не было. Посольство Великобритании в Москве также опровергло данные о смерти короля.

В феврале стало известно, что у Карла III обнаружили онкологию, в связи с чем ему пришлось отказаться от части своих обязанностей и начать лечение.

На престол Карл III вступил меньше года назад, после кончины матери — Елизаветы II. Коронация состоялась 6 мая 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем пресса активно раскручивает болезнь Кейт Миддлтон.

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Глаза выпучены: Букингемский дворец показал, в каком состоянии находится Карл III

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