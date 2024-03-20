Добился своего: известный шоумен «выманил» у вдовы Этуша серьезную сумму

История вокруг запустения на захоронении культового советского актера подошла к концу.

Московский суд подвел черту под разборками между вдовой Владимира Этуша и журналистом, шоуменом Денисом Сорокиным. Многомесячным тяжбам за честь и достоинство пришел конец: исполнительный орган власти определился с окончательным вердиктом.

По информации KP.RU, в начале января Сорокин в эфире федерального канала обвинил Елену Этуш в том, что вдова практически не посещает могилу известного супруга, а само место захоронения выглядит заброшенным, будто его не посещают неделями. Обвинения Этуш восприняла как личное оскорбление и сочла необходимым подать исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В качестве компенсации Этуш попросила взыскать с эксперта известных ток-шоу миллион рублей морального вреда и еще почти двести тысяч за судебные издержки. Вот только исполнительный орган власти внезапно встал на сторону Сорокина: Этуш разбирательства оглушительно проиграла.

Журналистам представитель ответчика, адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что во многом вдова известного актера скомпрометировала себя сама, подлив масла в огонь и акцентировав внимание на эмоциональных эпитетах, нежели на сути. Именно этот аспект выиграть разбирательство вдове Этуша и не помогли, заявила адвокат.

«Удивило то, что это был редчайший случай, когда истец сама представила в суд документы «против» себя. Да не просто документы, а целое заключение, выполненное психологом–гипнологом, которое представляло уважаемую нами Елену Евгеньевну Этуш в «черном свете». И «корыстной», и «женщиной, не любящей своего мужа». И это при том, что мой доверитель Денис Сорокин никогда такого про нее не говорил. Скорее, даже наоборот», — он утверждал, что она с него пылинки сдувала», — резюмировала она.

Владимир Этуш похоронен на Новодевичьем кладбище. Земле выдающегося деятеля культуры предали рядом с телом писателя Николая Гоголя.

Ранее 5-tv.ru писал, как живет вдова Владимира Этуша после его смерти.