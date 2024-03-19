«Не так поняли»: Каллас оправдала Макрона за слова об отправке войск на Украину

Эстонский министр заявила, что на встрече в Париже вопрос об отправке западного сухопутного контингента на помощь Киеву вообще не обсуждался.

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину неверно истолковали из-за путаницы в терминах на английском языке. На самом деле он такого не произносил. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас порталу ERR.

«На самом деле я могу заверить, что никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск на Украину. И президент Макрон в том числе», — сказала она.

Как утверждает Каллас, на встрече в Париже речь шла о том, что тренировать военнослужащих ВСУ было бы значительно эффективнее на территории Украины, а не на полигонах Европы. Также обсуждался вопрос закупок боеприпасов для передачи Киеву, добавила эстонский премьер.

Наглая ложь Каллас

Заявление Каллас выглядит по меньшей мере странным, ведь речь Макрона на парижской конференции по поддержке Украины, где он заявил о необходимости «победы над Россией», находится в открытом доступе.

В ней президент Франции дословно говорит, что «поражение России необходимо для безопасности и стабильности Европы», а также о создании новой коалиции в поддержку Киева.

«У нас сегодня восемь коалиций, занимающихся передачей вооружений. Все это время мы работали, чтобы укрепить потенциал по этим восьми коалициям. И мы создаем девятую коалицию по передаче Украине ракет и бомб», — заявил Макрон.

Также из его слов ясно следует, что отправка западных войск на Украину, как минимум, обсуждалась на встрече, но по этому вопросу не было достигнуто договоренностей.

«Сегодня нет единого мнения, консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не выиграла в этой войне», — дословно сказал Макрон.

При этом он отметил, что сама Франция «сохраняет неоднозначную позицию по этому вопросу», и снова повторил, что «ничего не может быть исключено».

«Наша цель — Россия не должна победить», — подчеркнул президент Франции.

Станут легитимной целью

Между тем российская Служба внешней разведки (СВР) выяснила, что во Франции уже приступили к подготовке военного контингента для отправки на Украину. Об этом сообщил директор ведомства Сергей Нарышкин.

По его словам, власти Республики всерьез намереваются отправить на помощь Киеву своих военных, не задумываясь об их более чем вероятной гибели. Известно, что в контингент войдут около двух тысяч бойцов, и во Франции озабочены тем, что незаметно перебросить такое количество солдат не получится.

Со своей стороны, Нарышкин подчеркнул, что подразделение французских военных, если оно окажется в зоне спецоперации, станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских вооруженных сил».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил о готовности армии к трудным боям и конфликтам, в которых, возможно, придется участвовать в ближайшее время.