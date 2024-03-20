Болезненно-медицинский: МОК представил флаг для нейтральных спортсменов

К слову, в церемонии открытия спортсмены принять участия не смогут.

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня разродился целой серией странных заявлений. Во-первых, в МОК с гордостью сообщили, что допустят до олимпиады в Париже больше пяти десятков спортсменов из России и Белоруссии. Конечно же нейтральных. Однако в церемонии открытия игр они принять участия не смогут, это часть унизительного ритуала, одобренного главой организации Бахом.

Да, впрочем, и зачем это нужно, если нет российского флага, а есть вот это. По задумке чиновников, вот такой непонятный, отдающий чем-то болезненно-медицинским логотип — и есть олицетворение нейтральности.