Россия и Белоруссия восстановлены в мировой практической стрельбе с 2027 года

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Василиса Власова
Василиса Власова 32 0

Спортсмены смогут выступать с использованием национальной символики.

Россия и Белоруссия восстановлены в мировой стрельбе

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Россияне и белорусы смогут снова выступать на международных турнирах по практической стрельбе с 2027 года. Официальное решение приняла Генеральная ассамблея Международной конфедерации практической стрельбы.

Важной частью решения стало возвращение права на национальную символику. Российские спортсмены снова смогут выступать с флагом и гимном. На этом настаивала Федерация практической стрельбы России.

В отличие от многих других федераций, Международная конфедерация практической стрельбы разрешила россиянам и белорусам использовать государственные атрибуты. В Федерации практической стрельбы России отметили, что переговоры шли долго. Решение приняли большинством голосов на ежегодном заседании Генеральной ассамблеи. Сезон 2027 года станет первым за долгое время, когда атлеты выступят под своими флагами и смогут бороться за медали в общем зачете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Чумгалакова принесла золото России. Спортсменка выступила за отечественную женскую сборную по боксу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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