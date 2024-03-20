Париж отрицает присутствие своих военных на Украине

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Захарова прокомментировала заявление Парижа о французских военных на Украине

Фото, видео: Reuters / BENOIT TESSIER; 5-tv.ru

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В российском МИД это расценили как осознанный отказ от собственных граждан.

Париж, отрицая присутствие французских военных на Украине и готовность отправить туда еще двухтысячный контингент, снова отказывается от своих граждан. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала утверждения Минобороны Франции, что в зоне конфликта нет солдат Пятой республики, нет и желания их туда направлять.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Елисейский дворец готовит отправку войск в помощь ВСУ численностью две тысячи человек. При этом на Украине уже сражаются французские военные. В Париже эти заявления назвали дезинформацией.

Ранее, в январе наше Министерство обороны сообщило об ударе по расположению иностранных наемников в Харькове. Тогда погибли 60 человек, большая часть из которых французские граждане. Тогда власти и СМИ Франции также сделали вид, что их соотечественников в зоне боевых действий нет.

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Париж отрицает присутствие своих военных на Украине

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