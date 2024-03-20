Потеряла дар речи: как Степаненко отреагировала на рождение дочери у Петросяна

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 103 0

Степаненко шокирована рождением дочери у ее бывшего мужа Петросяна

Потеряла дар речи: как Степаненко отреагировала на рождение дочери у Петросяна

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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В семье знаменитого юмориста неожиданно случилось пополнение. Что на этот счет сказала его экс-супруга?

Артистка эстрады Елена Степаненко была поражена новостью о том, что ее бывший муж юморист Евгений Петросян снова стал отцом в 78 лет. Недавно у него родилась дочь. О реакции Степаненко пишет KP.RU.

«Она удивилась, что у бывшего родилась дочь. Они всегда на связи», — сказали в окружении звезды.

По словам знакомых Степаненко, она была сильно шокирована тем, что в новом браке у Петросяна родился еще один ребенок. Елена ушла в «глухую оборону» и общаться ни с кем на эту тему не стала. В последнее время артистка вообще часто отказывается от выступлений.

Известно, что Елену поддерживает дочь Петросяна Виктория. Она родилась у артиста в первом браке. Степаненко воспитывала ее, фактически заменив девочке родную мать.

Елена Степаненко стала четвертой женой сатирика. После развода Петросян женился на Татьяне Брухуновой, которая сильно младше артиста. Раньше она была личным ассистентом Елены Степаненько, а теперь пара воспитывает двух детей — четырехлетнего Вагана и новорожденную дочь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Петросян отреагировал на рождение дочери.

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