В Благовещенск для спасения горняков прибыл спецборт МЧС России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 32 0

Под завалами на глубине около 100 метров все еще находятся люди.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Благовещенск для спасения горняков прибыл спецборт МЧС России. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

ЧП произошло на руднике в Амурской области, где под завалами все еще могут оставаться 13 горняков. Для освобождения людей из опасной ловушки из Новокузнецка прибыл Ил-76, на борту которого находились не только опытные спасатели, но и все необходимое оборудование.

В ближайшее время сотрудники выдвинутся к месту происшествия.

«В составе группы 30 человек, все необходимое оборудование, в том числе водолазное для спусков, а также два высокотехнологичных насоса для откачки жидкости», — рассказывает Капориков.

Люди в шахте находятся под завалами больше суток. В первый раз связь с работниками прервалась накануне около девяти часов вечера. Спустя некоторое время обрушение произошло повторно. Горянки оказались заперты в штреке на глубине около 100 метров. Все они — вахтовики из разных регионов страны.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Амурской области вторые сутки спасают шахтеров.

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