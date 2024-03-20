Российские военные зачистили Козинку от украинских диверсантов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 167 0

Минобороны РФ: в Козинке уничтожены остатки украинских диверсантов

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Белгородскую область зачистили от остатков диверсантов киевского режима.

Российские военные полностью зачистили село Козинка в Белгородской области от украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства России, в районе уничтожены остатки вооруженных формирований ВСУ.

«Ударами авиации и артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые машины РСЗО Vampire», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российская армия продолжает мероприятия, чтобы не допустить проникновение украинских диверсантов на территорию приграничных регионов РФ.

С 12 по 14 марта ВСУ потеряли там тысячи боевиков, из них ликвидировано около 500. Кроме того, уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска ударили по боевикам рядом с Белгородской и Курской областями.

Тема:
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