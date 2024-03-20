Российские военные зачистили Козинку от украинских диверсантов

Минобороны РФ: в Козинке уничтожены остатки украинских диверсантов
Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Белгородскую область зачистили от остатков диверсантов киевского режима.
Российские военные полностью зачистили село Козинка в Белгородской области от украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства России, в районе уничтожены остатки вооруженных формирований ВСУ.
«Ударами авиации и артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые машины РСЗО Vampire», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Российская армия продолжает мероприятия, чтобы не допустить проникновение украинских диверсантов на территорию приграничных регионов РФ.
С 12 по 14 марта ВСУ потеряли там тысячи боевиков, из них ликвидировано около 500. Кроме того, уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска ударили по боевикам рядом с Белгородской и Курской областями.
- 20 мар
- Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 года
- 20 мар
- Путин: Россия не будет бить в ответ по гражданской инфраструктуре Украины
- 20 мар
- Спасшего жизнь командиру танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества
- 20 мар
- Минометчики ликвидировали боевиков ВСУ у российской границы
- 20 мар
- Румынские наемники признались в атаках на приграничные районы России
- 20 мар
- Жандарм с дубинкой: чем займутся французские войска на Украине
- 20 мар
- Спецназовцы добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри
- 20 мар
- На сверку координат — считанные минуты! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 19 мар
- Путин: Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились
- 19 мар
- «Выступает за проведение»: в МИД КНР сделали заявление о переговорах по Украине
Читайте также
60%
0.24 100.10
-0.14
Нашли ошибку?