Белгородскую область зачистили от остатков диверсантов киевского режима.

Российские военные полностью зачистили село Козинка в Белгородской области от украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства России, в районе уничтожены остатки вооруженных формирований ВСУ.

«Ударами авиации и артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые машины РСЗО Vampire», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российская армия продолжает мероприятия, чтобы не допустить проникновение украинских диверсантов на территорию приграничных регионов РФ.

С 12 по 14 марта ВСУ потеряли там тысячи боевиков, из них ликвидировано около 500. Кроме того, уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска ударили по боевикам рядом с Белгородской и Курской областями.