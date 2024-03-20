Девятимиллионный гость посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Девятимиллионным гостей выставки-форума «Россия» в Москве стал школьник Андрей Баторов. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте выставки.

Девятилетний мальчик посетил выставку вместе с родителями Александрой и Станиславом и маленькой сестрой Софией. Семья родом из Бурятии, но последнее время живут в Москве.

«Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения. Этот подарок очень приятный и неожиданный», — рассказала мама мальчика Александра.

Баторовым провели экскурсию по экспозиции, посвященной прошлому, настоящему и будущему российских городов, а также вручили подарок — сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал, которое включает в себя экскурсию в хаски-парк, прогулку по эко-тропе и национальному парку, а также проживание в одном из лучших отелей региона и посещение ресторанов, где гости смогут попробовать блюда национальной кухни.

«Пусть это путешествие станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах», — пожелала Андрею гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября 2023 года. Участие в выставке принимают все регионы страны, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации и представители разных стран.

Выставка будет работать до 8 июля 2024 года. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин, отметив ее популярность среди населения России и зарубежных гостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьера фильма «Позывной «Пассажир» состоялась на выставке «Россия».