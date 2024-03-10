Премьера фильма «Позывной «Пассажир» состоялась на выставке «Россия»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 26 0

В зале присутствовали представители всех 89 регионов страны.

Премьера фильма «Позывной «Пассажир» состоялась на выставке «Россия»

Фото: Кадр из х/ф «Позывной «Пассажир» ». Режиссер: Илья Казанков, 2023г.

Тема:
Спецоперация

Премьера фильма «Позывной „Пассажир“» состоялась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Фильм о любви и о трансформации человека. У нас кино про молодого писателя, которого волнуют деньги и красивая жизнь. Но попадая на территорию Донбасса, он пересматривает свою жизнь и понимает, что не в деньгах счастье», — рассказал журналистам продюсер ленты Максим Королев.

По его словам, фильм является историческим и рассказывает о событиях в Донбассе в 2015 году. Королев отметил, что цель картины — объяснить зрителю, почему спецоперация была необходима и почему она началась.

«Этот фильм, оставаясь произведением искусства, является оружием. Мы создавали, замышляли его как оружие, как фильм — поле боя. Мы надеемся, что этот фильм поможет нам победить», — сказал актер Александр Проханов.

Продюсер фильма отметил, что на премьере в зале присутствовали представители всех 89 регионов РФ. При этом часть собранных от проката средств пойдет на нужды российских бойцов.

Фильм «Позывной «Пассажир» выходит в кинопрокат 14 марта. В основе сюжета лежит роман Александра Проханова под названием «Убийство городов».

Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов и другие.

Тема:
Спецоперация
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