Собянин рассказал, что в технопарках Москвы работает уже около 2,3 тыс компаний

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Резиденты могут получить гранты на оснащение оборудованием.

Собянин рассказал, что в технопарках Москвы работает уже около 2,3 тыс компаний

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В Москве уже создано 48 технопарков, где уже работают порядка 2,3 тысячи компаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Статус технопарка позволяет получать налоговые льготы, снизить ставку арендной платы за землю», — отметил градоначальник.

Резиденты могут получить гранты на оснащение оборудованием. Управляющим компаниям площадок доступны субсидии на развитие имущественного комплекса технопарка, технологическое присоединение, а также возмещение затрат по кредитам и лизингу оборудования.

Например, в одном из технопарков — «Ньютон Плаза» — якорным резидентом стала IT-компания «Промышленные инновации».

Предприятие специализируется на разработке программного обеспечения для автоматизации закупочных процедур. Новый статус дает право на снижение ставки налога на прибыль до 13,5%.

+3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.69
0.47 100.61
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:28
Специалисты МЧС прибыли в Приамурье, где произошло обрушение на руднике
21:15
«Вспышки интуиции»: экстрасенс оценил «сверхспособности» Бони после ее слов о Карле III
21:06
Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля
20:51
Спасаются, пока могут: военные бегут из НАТО из-за страха перед Россией
20:33
Бывшая жена Родригеза откровенно о разводе: «Мне предложили покататься на качелях»
20:18
В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Сейчас читают

Трехтысячелетний проект «Армения» закрывается?
«Король умер еще в 2020 году»: Боня раскрыла секрет Букингемского дворца
Самый тяжелый день месяца: как пережить мощную магнитную бурю с 20 на 21 марта 2024
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок