Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

Новые дороги ощутимо повысят пропускную способность юго-восточного участка магистрали.

Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В Москве открыли после реконструкции транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Об этом событии в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новые дороги ощутимо повысят пропускную способность юго-восточного участка магистрали. Кроме того, будет создан комфортный выезд на кольцевую с Южной рокады.

В рамках проекта ранее запустили: путепровод над МКАД с шестью полосами движения, две эстакады-съезда, путепровод через пути грузовой ветки МЖД.

Сегодня же завершились основные работы по реконструкции объекта на три месяца раньше срока и открыли движение по двум эстакадам-съездам, в том числе к ТЦ «Мега», съездам в сторону центра и Новоегорьевского шоссе. Также привели в порядок почти 200 метров прямого хода МКАД.

До конца года планируется сделать эстакаду-съезд к торговому комплексу «Садовод», несколько съездов в сторону центра и еще один путепровод через пути грузовой ветки МЖД.

Обновленная развязка значительно улучшит транспортную доступность московских районов Капотня, Люблино, Марьино и подмосковных городов Дзержинский, Котельники, где живут больше 600 тысяч человек.

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