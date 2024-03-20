Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

В Москве открыли после реконструкции транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Об этом событии в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новые дороги ощутимо повысят пропускную способность юго-восточного участка магистрали. Кроме того, будет создан комфортный выезд на кольцевую с Южной рокады.

В рамках проекта ранее запустили: путепровод над МКАД с шестью полосами движения, две эстакады-съезда, путепровод через пути грузовой ветки МЖД.

Сегодня же завершились основные работы по реконструкции объекта на три месяца раньше срока и открыли движение по двум эстакадам-съездам, в том числе к ТЦ «Мега», съездам в сторону центра и Новоегорьевского шоссе. Также привели в порядок почти 200 метров прямого хода МКАД.

До конца года планируется сделать эстакаду-съезд к торговому комплексу «Садовод», несколько съездов в сторону центра и еще один путепровод через пути грузовой ветки МЖД.

Обновленная развязка значительно улучшит транспортную доступность московских районов Капотня, Люблино, Марьино и подмосковных городов Дзержинский, Котельники, где живут больше 600 тысяч человек.