Перегруз: когда спорт может навредить организму человека

Терапевт Артемова: злоупотребление тренировками вызывает воспаления в организме
Фото: www.globallookpress.com / mm-images
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Сегодня важно находиться в движении, чтобы поддерживать свое здоровье. Однако не всегда физкультура может сказываться благоприятно.
Хронические воспаления могут возникать в результате неправильного лечения заболевания в его острой фазе. Однако это не единственный фактор, на появление таких проблем влияет и физическая нагрузка, заявила семейный врач, терапевт Светлана Артемова.
Людям нужно постоянно находится в движении, так как только в таких условиях вырабатываются противовоспалительные факторы. Однако не стоит и злоупотреблять физическими нагрузками, предупредила Артемова.
«Последние десять лет, особенно мужчины, активно увлекаются марафонами, триатлоном, абсолютно не учитывая базовый уровень своей подготовки, возможности организма. Перегрузки спортивные — это оксидативный стресс. Это когда липиды клеточной мембраны вступают во взаимодействие с активными формами кислорода», — отметила врач в беседе с «Газетой.ру».
Другие причины воспалительных процессов кроются в употреблении фастфуда, сахара и быстрых углеводов. В результате стремительно повышается уровень сахара в крови, увеличивается уровень инсулина.
Далее пациент начинает испытывать голод, много ест и набирает вес. Происходит накопление висцерального жира, что приводит к инсулинорезистентности.
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