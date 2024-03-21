Эстония разорвала договор с Россией о правовой помощи

Парламент Эстонии принял решение о расторжении договора с Россией о правовой помощи и отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. Об этом сообщила пресс-служба представительного органа.

«Денонсация договора не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией по уголовным делам, поскольку по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками», — написали в официальном сообщении.

Минюст Эстонии сообщил о том, что граждане государства будут испытывать сложности при заключении или расторжении брака с россиянами, а также при наследовании имущества из РФ. Полученные документы из России нужно будет переводить и заверять апостилем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония заявила о высылке из страны российского дипломата.