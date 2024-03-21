Глава СНБО Украины нецензурно обругал дипломата из Китая: «Решать никто не будет»

Представитель киевского режима остался недоволен после обсуждения возможных переговоров с Россией. Что его так разгневало?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов разозлился на китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя.

Дипломат из КНР заявил, что Россия должна присутствовать на переговорах по вопросам конфликта в Незалежной. Данилов же сказал в эфире телеканала «Рада», что Киев не позволит решать этот вопрос без своего участия.

«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право сидеть за столом», — сказал глава СНБО.

Данилов заявил, что этот вопрос не может решать «какой-то» китайский дипломат. К тому же, украинский чиновник сделал вид, что забыл имя Ли Хуэя и нецензурно его исковеркал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Индии не верят в успех мирного саммита по Украине без участия России.