В ожидании решения: Кологривого после дебоша доставляют в суд Новосибирска

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 309 0

Никиту Кологривого после дебоша в Новосибирске привезли в суд из спецприемника

Фото, видео: Кадр из к/ф «Я — медведь», реж. Кирилл Кемниц, 2023 г.; 5-tv.ru

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Сегодня, как ожидается, инстанция примет меры в отношении актера.

Актера Никиту Кологривого из спецприемника, куда он был отправлен после дебоша в заведении Новосибирска, везут в суд. Там, как ожидается, будет вынесено решение по делу о мелком хулиганстве. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Никита Кологривый устроил дебош в одном из развлекательных заведений Новосибирска. Во время потасовки, вероятно, не слишком трезвый артист вел себя вызывающе и приставал к персоналу, в частности официантке.

По некоторым данным, причиной агрессии в адрес девушки стал ее отказ продолжить более тесное общение с актером. Присутствующие пытались защитить даму, что только сильнее разозлило Кологривого.

Актера задержали сотрудники правоохранительных органов. А также стало известно, что его поместили в спецприемник. Согласно статьи о мелком хулиганстве, Никите грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны подробности состояния покусанной Кологривым официантки.

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