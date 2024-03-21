Проклятие принцессы Дианы: новая версия таинственной пропажи Кейт Миддлтон

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Принц Уильям прячет Кейт Миддлтон из-за страха проклятия принцессы Дианы

Проклятие принцессы Дианы: новая версия таинственной пропажи Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

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Об этом говорят близкие к монархам люди.

Одним из главных инфоповодов этого года стало загадочное «исчезновение» британской принцессы Кейт Миддлтон, которая по неведомым причинам практически перестала появляться на публике. Злые языки даже начали говорить, что супруга принца Уильяма тяжело больна или и вовсе мертва.

Однако, скорее всего, причина исчезновения принцессы кроется в ее муже, ведь предыдущая принцесса Уэльская Диана (по совместительству мать Уильяма — Прим.ред.) погибла при очень странных обстоятельствах.

Инсайдер, близкий к королевской семье, рассказал, что гибель матери до сих пор является тяжелейшей трагедией для принца, и именно поэтому он так переживает о своей супруге — речь может идти о родовом проклятии.

«Трагедия, которая случилась с принцессой Дианой, преследует его. Он думал, что мир усвоил уроки, которых мы, на самом деле, не усвоили. В этом и заключается его желание держать все в секрете», — объяснил источник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня раскрыла шокирующий секрет британской королевской семьи.

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