США провалили испытания по установке лазерного оружия на боевые самолеты

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

The War Zone: США потерпели неудачу при остановке лазерного оружия на самолеты

США провалили испытания по установке лазерного оружия на боевые самолеты

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Joshua Hastings

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Американские военные отказались от идеи применения подобного рода вооружения.

США потерпели неудачу при попытке установить на самолет огневой поддержки AC-130J Ghostrider лазерное оружие, и в итоге отказались от летных испытаний. Об этом сообщает издание The War Zone.

Речь идет о системе AHEL, оснащенной направляющим лучом и другими передовыми компонентами. Попытки ее внедрения в текущие параметры истребителей провалились из-за конфликта конфигураций.

«После выполнения значительных сквозных операций на высокой мощности в ходе наземных испытаний на открытом воздухе твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами», — говорится в материале.

Стоит отметить, что испытания должны были провести еще в 2021 году, но несколько раз переносились. В итоге самолет, оснащенный лазерной системой, должен был подняться в небо в ноябре 2023-го.

Сейчас американские военные решили совсем отказаться от испытаний и направить силы на реализацию других программ. В частности, речь идет о некоей секретной сфере под названием «Доминирование в воздухе нового поколения».

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Украина захотела получить от Британии лазерное оружие DragonFire, но есть нюанс.

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