Будет возможность? В РФ оценили участие российских спортсменов в Олимпиаде в Париже

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Российским спортсменам, допущенным к Олимпийским играм — 2024 в Париже, стоит туда ехать. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Политик отметил, что Международный олимпийский комитет создал такие условия, которые не позволяют большинству потенциальных участников отобраться на соревнования. Однако есть некоторые виды спорта, которые оставляют такую возможность. И этим, безусловно, стоит воспользоваться. Тем более, что юридический препятствий со стороны РФ для этого нет.

«Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остается, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать», — сказал Чернышенко журналистам.

О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го, об этом сообщили представители МОК.

Упомянутые выше требования к атлетам с нейтральным статусом включают, в том числе, запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом РФ. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Все сборные отстранены, из календаря удалены все турниры в РФ и Белоруссии. Теннисисты из обеих стран будут соревноваться без ограничений, но только в нейтральном статусе. Таковы решения ITF, Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что МОК представил флаг для нейтральных спортсменов.