Ждем старта! Международный экипаж корабля «Союз МС-25» отправился на Байконур

К МКС отправятся космонавт Новицкий и две прекрасные девушки — астронавт НАСА и представительница Белоруссии.

Словно настоящих рок-звезд, провожают экипаж корабля «Союз МС-25» на космодром Байконур. До старта всего несколько часов. Он запланирован на 16:21 по Москве.

Корабль доставит на МКС новый международный экипаж во главе с россиянином Олегом Новицким. Вместе с ним к станции отправятся две девушки — астронавт НАСА Трейси Дайсон и впервые представительница Белоруссии — Марина Василевская.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее дал капитану корабля Новицкому личное поручение. Он призвал следить, чтобы Василевскую не украли в американском сегмента МКС. Космонавт заверил, что будет сопровождать Марину на станции лично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про миссию экипажа корабля Crew Dragon с космонавтом Константином Борисовым.