Ждем старта! Международный экипаж корабля «Союз МС-25» отправился на Байконур
Международный экипаж корабля «Союз МС-25» отправился на космодром Байконур
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru
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К МКС отправятся космонавт Новицкий и две прекрасные девушки — астронавт НАСА и представительница Белоруссии.
Словно настоящих рок-звезд, провожают экипаж корабля «Союз МС-25» на космодром Байконур. До старта всего несколько часов. Он запланирован на 16:21 по Москве.
Корабль доставит на МКС новый международный экипаж во главе с россиянином Олегом Новицким. Вместе с ним к станции отправятся две девушки — астронавт НАСА Трейси Дайсон и впервые представительница Белоруссии — Марина Василевская.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее дал капитану корабля Новицкому личное поручение. Он призвал следить, чтобы Василевскую не украли в американском сегмента МКС. Космонавт заверил, что будет сопровождать Марину на станции лично.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про миссию экипажа корабля Crew Dragon с космонавтом Константином Борисовым.
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