Экипаж Crew Dragon с космонавтом Борисовым на борту вернулся с МКС на Землю

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Сейчас на Международной космической станции остаются семь исследователей.

Фото, видео: Joel Kowsky / AP / ТАСС; 5-tv.ru

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Посадка была мягкой, все парашюты сработали штатно. Сегодня около полудня по московскому времени у побережья Флориды сел на воду американский пилотируемый корабль Crew Dragon. Он доставил на Землю четверых участников миссии на МКС.

Россиянин Константин Борисов, а также его коллеги, американка Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава, провели на орбите почти 200 суток. Они успешно выполнили десятки научных экспериментов.

Для Борисова полет стал дебютным по перекрестной программе полетов на МКС Роскосмоса и НАСА. Сейчас на Международной космической станции остаются семь исследователей, в том числе трое россиян: Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.

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Экипаж Crew Dragon с космонавтом Борисовым на борту вернулся с МКС на Землю

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