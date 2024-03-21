«Казанского душителя» суд приговорил к пожизненному заключению

На счету Радика Тагирова 31 жертва.

Радика Тагирова, известного также как «поволжский маньяк», Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку. Об этом сообщил корреспондент «БИЗНЕС Online».

На счету преступника 31 убийство, три покушения и множество краж, которые он совершил в период с 2011 по 2012 годы в разных городах Поволжского региона.

Как утверждает следствие, Радик Тагиров сначала обманным путем попадал к пенсионерам в квартиру, а затем убивал и грабил. Он начнет отбывать наказание в тюрьме, но позже его переведут в колонию особого режима.

За каждое из совершенных преступлений «поволжскому маньяку» гособвинение запрашивало от 10 до 13 лет колонии строгого режима. При этом сам Тагиров хотел оправдания по всем эпизодам и отрицал свою вину, хотя во время предварительного следствия давал признательные показания по каждому из них.

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