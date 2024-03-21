«Хотела быть как все»: Бородина пожаловалась на унижения из-за дорогих подарков в детстве

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Бородина: учитель унижал меня перед классом из-за дорогих вещей из Италии

«Хотела быть как все»: Бородина пожаловалась на унижения из-за дорогих подарков в детстве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По словам теледивы, доставалось ей не только от сверстников, но и от людей постарше.

Известная российская ведущая Ксения Бородина призналась в интервью, что обижалась на свою маму из-за дорогих подарков. Родительница звезды вышла замуж во второй раз и улетела в Италию, оставив ребенка с бабушкой.

Мама отправляла Ксении красивые вещи из-за границы, однако дочь не радовалась дорогим посылкам. Дело в том, что Бородину осуждали за такие вещи в школе.

«Все очень завидовали. Учительница ставила меня к доске и говорила: «Смотрите, вот вы все в «Детском мире» одеваетесь, а ей вещи из Италии привезли“», — рассказала ведущая, заметив, что это было жестоко.

Ксения обижалась на родных и требовала покупать такие же вещи, что носят ее сверстники. Дома она буквально кричала, чтобы ее отвели в «Детский мир»

«Я хотела быть как все. Нас к этому приучали», — отметила она в интервью порталу Hello.

Ведущей нравится, что в данный момент ее дочери соблюдают школьный устав и не хвастаются брендовыми вещами в учебном заведении. Она разрешает им делать маникюр, однако запрещает носить слишком длинные ногти.

«У нас даже линейкой юбки измеряют. И если будет короче нормы — напишут докладную. С одной стороны, это дурацкая история, потому что каждый ребенок — личность, но с другой — все дети между собой конкурируют, завидуют друг другу, задирают», — признается Ксения.

Несмотря на то, что в их школе все дети обеспеченные, дисциплина все равно соблюдается. По словам ведущей, конкурировать нужно в знаниях, а не в одежде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина опровергла слухи о внешности матери.

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