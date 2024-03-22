Без лишних документов: что такое дачная амнистия и какие объекты под нее подпадают

Оформление права на недвижимость может избавить вас от многих юридических проблем.

В Госдуме приняли законопроект, согласно которому в 2024 году будет проведено расширение дачной амнистии, сообщает URA.RU.

Дачная амнистия — это законодательная инициатива, которая позволяет в ускоренном порядке оформить право собственности на земельные участки и постройки, если они не были зарегистрированы раньше. Это позволяет легализовать недвижимость без предоставления широкого пакета документов.

Также это касается недвижимости, которая находится в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Можно оформить права на постройки, которые были возведены до 14 мая 1998 года, а также на земельные участки, полученные до 30 октября 2001 года.

Зачем оформлять дачную амнистию

Незарегистрированная недвижимость может повлечь к серьезным юридическим проблемам. Объект могут признать самовольной постройкой, а значит, его могут снести в любой момент. Также такие нелегальные постройки нельзя продать, подарить или сдать в аренду.

Под дачную амнистию попадают:

садовые и жилые дома на землях для садоводства и индивидуального жилищного строительства (ИЖС);

гаражи и хозяйственные постройки без необходимости получения разрешения на строительство;

дома и строения, не превышающие трех этажей или не выше 20 метров. Также они не могут состоять из квартир;

земельные участки, предоставленные до 30 января 2001 года;

Также в рамках дачной амнистии возможно зарегистрировать права на:

участки под ИЖС, гаражи, огороды, сады, дачи и подсобные хозяйства;

капитальные строения: дома, сараи, бани, гаражи и другие хозяйственные строения;

постройки общего пользования в СНТ такие, как водонапорные башни и сторожки.

Что нужно для оформления участка

Для оформления собственности, нужно вызвать кадастрового инженера для подготовки технического плана. Затем все документы, которые подготовит инженер, необходимо падать через МФЦ или Росреестр.

Нужно предоставить заявление о регистрации права, правоустанавливающие документы на участок и кадастровый паспорт земельного участка. Для регистрации жилых и садовых домой потребуется технических план, документы на землю и заключение о безопасности объекта.

С какими трудностями можно столкнуться при оформлении дачной амнистии

Самая распространенная проблема при оформлении — это задержка получения заявления о постановке на кадастровый учет или о регистрации прав собственности. В случае, когда документы не приходят вовремя, правообладатель имеет право направить их самостоятельно.

Также можно получить отказ в постановке на кадастровый учет. Могут отказать, если право собственности на участок или недвижимость не подтверждено или если вы предоставили недостаточно документов для подтверждения собственности. Также причинами отказал могут быть отсутствие сведений об объекте в базе данных Росреестра, невозможность оформления объекта в собственность по закону и ошибки в оформлении документов или неверная информация в них.

Упрощенный порядок регистрации недвижимости

Вам будут необходимы два документа — это технический план от кадастрового инженера и правоустанавливающий документ на земельный участок. Также вы должны будете оплатить государственную пошлину, она составляет 350 рублей. Наследники также имеют право оформить недвижимость по упрощенной программе. В таком случаи, понадобится свидетельство о праве на наследство. Но госпошлина для наследников составляет 2000 рублей.

Подать документы можно через сайт Росреестра или Госуслуг, в МФЦ, а также можно воспользоваться услугами нотариуса или выездным приемом.

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