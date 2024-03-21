«Не дает покоя»: Зепюр Брутян отреагировала на новость об аресте отца

У знаменитости есть догадки, что могло произойти на самом деле.

Жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян опровергла появившуюся в сети информацию о том, что ее отца задержали за организацию нелегального казино. Об этом она сообщила в беседе со StarHit.ru.

«Ложная информация! Кому-то не дает покоя тот факт, что у нас царит спокойная, счастливая жизнь. Кто-то хочет опорочить честь нашей прекрасной семьи», — рассказала актриса.

Также она добавила, что у нее есть догадки, кому может быть нужно распространять про ее семью «небылицы».

Сама Зепюр Брутян сейчас сфокусирована на близких: она занимается воспитанием сына Микаэля, которому вот-вот исполнится год. Поклонники отмечают, что после родов актриса быстро пришла в хорошую форму. По ее словам, в этом ей помогает соблюдение режима питания, спорта и поддержка мужа.

Примечательно, что проблема лишнего веса после родов у нее была. Но Зепюр удалось с ней справиться. Теперь она хвастается, что может носить одежду, в которой ходила до родов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что случилось с Брутян после родов.