Будущая станция кольцевой линии метро получила название «Достоевская» — Собянин

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Также в Москве ведется проектирование станции Кольцевой линии, расположенной вдоль улицы Дурова, между Делегатской улицей и Олимпийским проспектом.

Будущая станция кольцевой линии метро получила название «Достоевская» — Собянин

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В Москве две строящиеся станции метро получили названия, сообщает 21 марта градоначальник Сергей Собянин.

Одна из станций перспективной Бирюлевской линии метрополитена, находящаяся рядом с пересечением проспекта Лихачева и улицы Лисицкого, будет называться «ЗИЛ». Она будет пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК).

«На сегодняшний день станция готова больше чем наполовину. С ее открытием улучшится транспортное обслуживание 105 тыс. жителей Даниловского района», ― сказал мэр в своем Telegram-канале.

Также в Москве ведется проектирование станции Кольцевой линии, расположенной вдоль улицы Дурова, между Делегатской улицей и Олимпийским проспектом. Она будет называться «Достоевская», здесь будет пересадка на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.

«Сейчас ведется проектирование будущей станции. С ее открытием новые маршруты смогут выбирать свыше 200 тыс. жителей районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща», ― добавил Собянин.

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