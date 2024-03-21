В Москве две строящиеся станции метро получили названия, сообщает 21 марта градоначальник Сергей Собянин.

Одна из станций перспективной Бирюлевской линии метрополитена, находящаяся рядом с пересечением проспекта Лихачева и улицы Лисицкого, будет называться «ЗИЛ». Она будет пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК).

«На сегодняшний день станция готова больше чем наполовину. С ее открытием улучшится транспортное обслуживание 105 тыс. жителей Даниловского района», ― сказал мэр в своем Telegram-канале.

Также в Москве ведется проектирование станции Кольцевой линии, расположенной вдоль улицы Дурова, между Делегатской улицей и Олимпийским проспектом. Она будет называться «Достоевская», здесь будет пересадка на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.

«Сейчас ведется проектирование будущей станции. С ее открытием новые маршруты смогут выбирать свыше 200 тыс. жителей районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща», ― добавил Собянин.