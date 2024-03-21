Собянин рассказал, как в Москве модернизируют молочно-раздаточные пункты

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Бесплатные продукты там могут, в частности, получить беременные женщины, дети до трех лет или до семи лет, если семья многодетная.

Собянин рассказал, как в Москве модернизируют молочно-раздаточные пункты

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В столице провели ремонт 84 молочно-раздаточных пунктов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

По его словам, в планах отремонтировать еще 72.

Собянин рассказал, что дизайн объектов выдержан в одной стилистике с новыми детскими поликлиниками. В помещениях заменили окна и двери, системы пожарной безопасности и кондиционирования, обновили внутреннюю отделку.

В общей сложности в Москве находится больше 200 молочно-раздаточных пунктов. Бесплатные продукты там могут, в частности, получить беременные женщины, дети до трех лет или до семи лет, если семья многодетная. Например, для малышей выдают смеси, соки, детские пюре и каши.

-1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 98%
92.69
0.47 100.61
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:01
«Не все выносят такое испытание»: разведутся ли Блиновские в ближайшее время
18:47
«В первую очередь»: Шольц придумал, на что потрать доходы от российских активов
18:33
«Очень перспективные»: в России ведутся разработки «размножающихся» дронов
18:27
«Умирать за Донбасс»: в Евросоюзе сделали заявление о продолжении помощи Украине
18:19
«Хотела быть как все»: Бородина пожаловалась на унижения из-за дорогих подарков в детстве
18:14
В России началось массовое производство ФАБ-3000

Сейчас читают

«Жив британский монарх или мертв – уже никакой разницы»
Превратятся в кирпичи: что известно об отключении россиянам всех смартфонов Apple и Android
Самый тяжелый день месяца: как пережить мощную магнитную бурю с 20 на 21 марта 2024
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок