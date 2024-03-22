Стоимостью в миллион рублей: что Орлова неожиданно подарила Бородиной

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 235 0

Орлова подарила Бородиной сумку за миллион рублей

Стоимостью в миллион рублей: что Орлова неожиданно подарила Бородиной

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Телеведущая продемонстрировала удачные образы вместе с модным аксессуаром.

Телеведущая Ольга Орлова подарила коллеге по цеху Ксении Бородиной сумку за миллион рублей. Кадрами модного аксессуара звезда «Дома — 2» поделилась в своем личном блоге. На это обратило внимание издание Газета.ру.

Орлова подарила Бородиной бордовую сумку Chanel. На официальных сайтах стоимость такого презента начинается от одного миллиона рублей. Процесс распаковки телеведущая сняла на камеру. Также она показала свои удачные образы вместе с обновкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на унижения из-за дорогих подарков в детстве. Она даже обижалась на свою маму по этому поводу. К слову, родительница звезды вышла замуж во второй раз и улетела в Италию, оставив ребенка с бабушкой.

Мама отправляла Ксении красивые вещи из-за границы, однако дочь не радовалась дорогим посылкам.

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