«За нами гонятся, помолитесь»: наркокартель похитил россиянку в Мексике

Что с ней происходит сейчас?

Мексиканский картель похитил россиянку Марию Ригович около границы с США. Об этом 5-tv.ru сообщил ее муж Алексей.

Супруг рассказал, что Ригович ехала на машине из Монтеррея вместе с местной семьей в Рейносу. Они прибыли в пункт назначения вечером, а ночью на них напали вооруженные бандиты.

Картель отпустил местных жителей, а Марии сказали, что иностранцы «должны заплатить». Машину же бросили — ее нашли только на следующий день.

«Маша отправляла мне сообщения, когда за ней приехала машина с бандитами, и потом отправляла сообщения часа через два с половиной о том, что требуются деньги. Она попросила перевести полторы тысячи долларов на ее карту. Как я понял, чтобы снять в банкомате наличку. Я утром проснулся, услышал все эти сообщения», — рассказал мужчина.

Он добавил, что деньги перевел, а ближе к полудню жена сообщила, что нужно еще 900 долларов. Однако она не смогла передать выкуп похитителям.

Ее муж предполагает, что члены картеля не пускают ее к банкомату или же он не принимают карту девушки. Алексей еще не смог получить помощь от посольства России — дело в том, что сейчас выходные.

Однако работа по вызволению Ригович все равно идет. Незадолго до похищения россиянка оставила тревожный пост в Telegram-канале.

«За нами гонятся из картеля. Помолитесь. Я это записываю на случай, если я умру. Я вас всех очень люблю, вы просто замечательные. Скорее всего, нас убьют. Это неточно, но шанс очень велик. Короче, мы попали», — написала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ХАМАС рассказали о судьбе взятых в плен россиян.