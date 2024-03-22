Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях энергообъектов

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 136 0

Министр Галущенко: энергетика Украины подверглась самой масштабной атаке

Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях энергообъектов

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Россия продолжает специальную военную операцию.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о масштабных сбоях в работе энергетических объектов страны из-за серьезных повреждений критической инфраструктуры. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 22 марта Украина подверглась самой масштабной за последнее время атаке по объектам энергетики, в результате чего существенные практически вышли из строя генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях страны. Есть проблемы с подачей электроэнергии.

Слова Галущенко подтвердили руководители администраций в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях, а также Ивано-Франковске и Хмельницком. Также взрывы были слышны в Киеве, Кривом Роге и оккупированной части Запорожской области.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что подполье заявило об ударе ВС РФ по украинскому заводу в Николаеве.

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

11:56
Спасти кому-то жизнь: москвичи продолжают стоять в очередях на сдачу крови
11:46
У Басманного суда в Москве усилены меры безопасности
11:40
В молитвах о погибших и выживших: SHAMAN выпустил трек в память о жертвах теракта
11:29
«Поняла, что выстрелы, начали кричать»: тамбовчанка рассказала, как смогла спастись из «Крокуса»
11:17
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154
10:49
Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика

Сейчас читают

Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика
Спасайся, кто может: очевидец опубликовал кадры вторжения террористов в «Крокус Сити Холл» (18+)
Отец погибшего в «Крокусе» мужчины показал последнее сообщение от сына
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок