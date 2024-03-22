Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях энергообъектов

Россия продолжает специальную военную операцию.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о масштабных сбоях в работе энергетических объектов страны из-за серьезных повреждений критической инфраструктуры. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 22 марта Украина подверглась самой масштабной за последнее время атаке по объектам энергетики, в результате чего существенные практически вышли из строя генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях страны. Есть проблемы с подачей электроэнергии.

Слова Галущенко подтвердили руководители администраций в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях, а также Ивано-Франковске и Хмельницком. Также взрывы были слышны в Киеве, Кривом Роге и оккупированной части Запорожской области.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что подполье заявило об ударе ВС РФ по украинскому заводу в Николаеве.