Терпение лопнуло: Отец Бьянки Цензори вызывает на разговор ее мужа Канье Уэста

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 16 0

Отец Бьянка Цензори вызвал на разговор Канье Уэста за одежду своей дочери

Терпение лопнуло: Отец Бьянки Цензори вызывает на разговор ее мужа Канье Уэста

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch

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Наряды, которые рэпер выбирает для своей жены, давно шокируют публику. Но не только поклонники обеспокоены поведением рэпера. Отец девушки намерен серьезно поговорить с зятем.

Наряды, которые рэпер выбирает для своей жены, давно шокируют публику. Но не только поклонники обеспокоены поведением рэпера.

Отец американской певицы Бьянки Цензори вызвал ее мужа рэпера Канье Уэста в Австралию на разговор по поводу его поведения и вызывающих откровенных нарядах, в которых звездная пара появляется вместе публично – The Daily Mail.

Ранее мать Бьянки приезжала в США, она пыталась вразумить пару. Но ее попытка не закончилась успехом. Бьянка уверила мать, что она полностью контролирует свою жизнь и не находится под влиянием своего мужа.

После визита матери Цензори не перестала откровенно одеваться. Это сильно разозлило ее отца Лео Цензори. Он намерен вызвать Канье на разговор. Стоит отметить, что у Лео криминальное прошлое.

Он был осужден за торговлю запрещенных веществ, а также за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Мужчина всеми силами хочет спасти свою дочь от мужа, который не позволяет ей нормально одеваться и контролирует всю ее жизнь. По мнению Цензори старшего, Канье Уэст унижает женщин, ему нравиться, когда Бьянка выглядит напуганной и незащищенной.

Недавно пара снова шокировала публику своим выходом в Париже. Девушка вышла на улицу в одних колготках, под которыми не было нижнего белья. Такое поведения является противозаконным во Франции. За это певице грозит лишение свободы или штраф в размене 15 евро.

Ранее 5tv.ru писал о скандальном наряде Цензори, в котором ее заметили в Париже

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