Терпение лопнуло: Отец Бьянки Цензори вызывает на разговор ее мужа Канье Уэста

Наряды, которые рэпер выбирает для своей жены, давно шокируют публику. Но не только поклонники обеспокоены поведением рэпера. Отец девушки намерен серьезно поговорить с зятем.

Наряды, которые рэпер выбирает для своей жены, давно шокируют публику. Но не только поклонники обеспокоены поведением рэпера.

Отец американской певицы Бьянки Цензори вызвал ее мужа рэпера Канье Уэста в Австралию на разговор по поводу его поведения и вызывающих откровенных нарядах, в которых звездная пара появляется вместе публично – The Daily Mail.

Ранее мать Бьянки приезжала в США, она пыталась вразумить пару. Но ее попытка не закончилась успехом. Бьянка уверила мать, что она полностью контролирует свою жизнь и не находится под влиянием своего мужа.

После визита матери Цензори не перестала откровенно одеваться. Это сильно разозлило ее отца Лео Цензори. Он намерен вызвать Канье на разговор. Стоит отметить, что у Лео криминальное прошлое.

Он был осужден за торговлю запрещенных веществ, а также за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Мужчина всеми силами хочет спасти свою дочь от мужа, который не позволяет ей нормально одеваться и контролирует всю ее жизнь. По мнению Цензори старшего, Канье Уэст унижает женщин, ему нравиться, когда Бьянка выглядит напуганной и незащищенной.

Недавно пара снова шокировала публику своим выходом в Париже. Девушка вышла на улицу в одних колготках, под которыми не было нижнего белья. Такое поведения является противозаконным во Франции. За это певице грозит лишение свободы или штраф в размене 15 евро.

Ранее 5tv.ru писал о скандальном наряде Цензори, в котором ее заметили в Париже.