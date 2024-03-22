«Я и не представлял»: Дэвид Бэкхем рассказал, как выбрал себе жену

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 37 0

Бекхэм в начале отношений не понимал, какой человек Виктория на самом деле

«Я и не представлял»: Дэвид Бэкхем рассказал, как выбрал себе жену

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Футболист признался, что он в начале их романа с Викторией, он до конца не понимал, что она за человек.

Британский футболист Девид Бэкхем признался, что в самом начале романа со своей будущей женой Викторией он не осознавал, что она за человек на самом деле. По словам спортсмена, она была его идеалом, хотя он мало о ней знал, как о личности.

«Мне она просто нравилась, как и большинству в тот момент, и я не представлял, с кем я собирался провести всю свою жизнь. Я не понимал, какая она», — заявил Дэвид Бекхэм.

Издание People пишет, что футболист полюбил Викторию за то, какой сильной и трудолюбивой она оказалась. Он отметил, что ему нравится видеть в женщине стержень.

«Мы создали эту жизнь с четырьмя удивительными детьми, которые являются самыми важными в нашей жизни. Я выбрал Викторию за то, как она управляет семьей», — добавил британский футболист.

Также Бекхэм признался, что вместе с тем считает Викторию очень красивой и сексуальной.

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