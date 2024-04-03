Синтез гениальнейших людей: почему актер Устюгов назвал свою группу «Экибастуз»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 24 0

Актер Устюгов назвал свою рок-группу «Экибастуз» в честь родного города

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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По мнению звезды — это некий символ, понятный не каждому.

Актер Александр Устюгов назвал свою рок-группу «Экибастуз» в честь казахского города, в котором он родился. Об этом основатель и фронтмен коллектива рассказал 5-tv.ru перед сольным концертом в Москве.

По словам Александра Устюгова, город Экибастуз стал для него неким символом, понятным не каждому. Ведь именно с этим местом его связывают первые яркие эмоции, которые он там испытал.

«Первые шаги, первые наставления отца, первая любовь, первые драки. То есть это все такое первое. И в японском языке есть такой иероглиф, который обозначает первые впечатления, которые влияют на всю твою жизнь. И вот я придумал, что для меня этот иероглиф как раз звучит как Экибастуз», — рассказывает основатель коллектива.

Кроме того, этот город славится своей историей, угольной промышленностью, своеобразием генофонда.

«Туда свозили уголовников, а комсомольцы туда ехали поднимать эту целину, копать этот уголь, взрывать эту породу, что явило миру некий, на мой взгляд, синтез гениальнейших людей, которые туда приехали по своей или не по своей воле. Остались, начали смешиваться, размножаться. Плюс национальный колорит Казахстана», — подчеркивает Устюгов.

Ранее 5-tv.ru писал, как актер Устюгов стал рокером и создал группу «Экибастуз».

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