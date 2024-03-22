Белый дом выделит 20 миллиардов долларов компании Intel на заводы по выпуску чипов

Белый дом анонсировал выделение 20 миллиардов долларов компании Intel для строительства заводов по производству чипов в Аризоне, Огайо, Нью-Мексико и Орегоне.

Таким образом администрация Джо Байдена пытается заручиться поддержкой штатов на грядущих президентских выборах. Об этом пишет EADaily со ссылкой на мнение политолога Малека Дудакова.

В публикации отмечается, что Аризона — ключевой колеблющийся штат на выборах, поэтому команда Байдена содействует созданию там рабочих мест. Однако оказалось, что в США катастрофически не хватает квалифицированного персонала для высокотехнологичного производства чипов.

Сказывается и отсутствие технической базы, отмечает Дудаков. Он указал на тайваньскую компанию TSMC, которая никак не может достроить завод в Аризоне из-за «непрофессионализма» местных работников.

С той же проблемой столкнулся и Samsung, чей завод строится в Техасе. Азиатские компании оказались вынуждены везти своих инженеров и рабочих в США, что уже вызвало протесты американских профсоюзов.

Тем временем Белый дом обещает довести долю США на рынке чипов до 20% к 2030 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как «война» Вашингтона с Пекином бьет по IT-компаниям США.