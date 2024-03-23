Полковник рассказал о новых возможностях армии России после взятия Тоненького

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 118 0

Полковник Матвийчук заявил о новых возможностях ВС РФ для продвижения в ДНР

Полковник рассказал о новых возможностях армии России после взятия Тоненького

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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В освобожденном населенном пункте размещался важный опорный пункт противника.

Взятие под контроль села Тоненького и железнодорожной станции Алебастровой в Донецкой народной республике (ДНР) даст новые возможности для наступления российской армии. Об этом изданию Lenta.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это продвижение — реализация генерального плана по отторжению у противника всей территории ДНР. Кроме того, отодвигая Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Донецка, мы минимизируем возможности нанесения ударов по мирным жителям», — отметил военный.

Также, по словам Матвийчука, контроль над Тоненьким позволяет ослабить оборону противника. Эксперт пояснил, что в селе размещался важный опорный пункт ВСУ, которого они теперь лишились.

Об освобождении села Тоненького и железнодорожной станции Алебастровой под Ясиноватой на авдеевском направлении накануне сообщило Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине, повредив ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ.

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