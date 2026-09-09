Армия России начала штурм Дружковки в ДНР

Бойцы уже закрепились на окраине населенного пункта.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Бойцы армии России закрепились на окраине населенного пункта Дружковка в Донецкой Народной Республике и уже пробуют штурмовать его. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«На окраине Дружковки закрепились наши расчеты. Пехота уже производит попытки штурма самой Дружковки. И достаточно успешно», — сказал заместитель командира роты отдельного полка войск беспилотных систем «Южной» группировки войск с позывным Артист.
По словам офицера, военнослужащие армии России подрывают логистические маршруты Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы враг не мог подвозить себе боеприпасы и еду. Особенно массированная работа ведется беспилотными летательными аппаратами. Они остаются главным сдерживающим фактором, который обеспечивает продвижение пехоты.
Как ранее писал 5-tv.ru, Дружковка остается наиболее «горячим» направлением специальной военной операции, будучи последним крупным укрепрайоном на пути к Краматорску. Любая попытка противника прорваться обречена на провал.
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