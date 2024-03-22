ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины

Российские войска нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — говорится в сообщении военного российского ведомства

В результате ударов повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.

Кроме того, российские войска ударили по центрам принятия решений на Украине с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования «Кинжал».

За семь дней проведения СВО потери ВСУ составили более восьми тысяч боевиков, девять чешских пусковых установок РСЗО «Vampire», немецкую батарея зенитного ракетного комплекса «IRIS-T», американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также вертолет Ми-8.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Россия нанесла 49 ударов «возмездия» по объектам критической инфраструктуры на Украине.