СОБР и ОМОН подняли по тревоге после стрельбы в Крокус Сити Холле

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 625 0

По сообщениям очевидцев, стрельбу из автоматов открыли три человека в камуфляже.

СОБР и ОМОН подняли по тревоге после стрельбы в Крокус Сити Холле

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Бойцов московского СОБР и ОМОН подняли по тревоге после стрельбы в Крокус Сити Холле. Сейчас они направляются к концертному залу. Об этом сообщили оперативные службы.

Ранее стало известно о стрельбе в Крокус Сити Холле, где в 20:00 должен бы состояться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли три человека в камуфляже. В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. Также пишут о погибших и раненых. Официально информации о пострадавших и погибших не поступало. Известно, что после стрельбы в здании начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выходе из Крокус Сити Холла после стрельбы началась давка.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

22:52
Песков: Владимиру Путину доложили о теракте в «Крокусе» в первые минуты
22:48
В ООН выразили соболезнования в связи со случившимся в Крокус Сити Холле
22:42
Первого человека задержали на территории «Крокуса», где произошла стрельба
22:32
К «Крокус Сити Холлу» направили более 50 бригад скорой помощи
22:27
Корреспондент «Известий» рассказала об обстановке на месте ЧП в «Крокусе»
22:26
Десятки машин скорой помощи и вертолеты: что происходит на месте ЧП в московском Крокусе

Сейчас читают

ФСБ сообщила о погибших о раненных при стрельбе в московском Крокусе
Прямая трансляция от Крокус Сити Холл, где произошла стрельба на концерте
Очевидцы сообщают о стрельбе в Крокус Сити Холл в Москве
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок