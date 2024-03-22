Бойцов московского СОБР и ОМОН подняли по тревоге после стрельбы в Крокус Сити Холле. Сейчас они направляются к концертному залу. Об этом сообщили оперативные службы.

Ранее стало известно о стрельбе в Крокус Сити Холле, где в 20:00 должен бы состояться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли три человека в камуфляже. В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. Также пишут о погибших и раненых. Официально информации о пострадавших и погибших не поступало. Известно, что после стрельбы в здании начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выходе из Крокус Сити Холла после стрельбы началась давка.