Давка началась на выходе после стрельбы в Крокус Сити Холл
Посетителей экстренно эвакуировали из загорающегося здания.
Фото: Хамельянин Геннадий / ТАСС
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Давка началась на выходе после стрельбы в Крокус Сити Холл. По данным 5-tv.ru, на выход была открыта только одна дверь и паникующим зрителям было сложно выбраться из здания.
Одна из пострадавших рассказала, что в Крокус вошли трое человек и тут же открыли беспорядочную стрельбу. Женщина была госпитализирована с двойным ранением в ногу.
Официально информации о пострадавших и погибших не поступало. На место прибыли сотрудник СОБР и ОМОН, котоыре были подняты по тревоге.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, стрельба началась около восьми вечера, когда зрители собирались на концерт группы "Пикник". Обстоятельства произошедшего уточняются.
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