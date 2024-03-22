После стрельбы в Крокус Сити Холле в Подольске отменили массовые мероприятия

Из-за трагедии в Крокус Сити Холле в подмосковном Подольске отменили ранее объявленные массовые мероприятия. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

«Принятое решение направлено на усиление мер безопасности наших жителей и гостей городского округа, которая сейчас превыше всего. Обо всех изменениях сообщим дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее подмосковный губернатор Андрей Воробьев выехал в Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар. Он также сообщил, что был создан оперативный штаб. Все подробности и детали случившегося он обещал сообщить позже.

Стрельба в Крокус Сити Холле произошла около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже.

В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. Пишут о погибших и раненых. Официально информации о количестве пострадавших не поступало. Известно, что после стрельбы в здании начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Крокус Сити Холле.