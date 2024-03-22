После стрельбы в Крокус Сити Холле в Подольске отменили массовые мероприятия
Глава городского округа призвал жителей сохранять спокойствие.
Фото: 5-tv.ru
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Из-за трагедии в Крокус Сити Холле в подмосковном Подольске отменили ранее объявленные массовые мероприятия. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
«Принятое решение направлено на усиление мер безопасности наших жителей и гостей городского округа, которая сейчас превыше всего. Обо всех изменениях сообщим дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее подмосковный губернатор Андрей Воробьев выехал в Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар. Он также сообщил, что был создан оперативный штаб. Все подробности и детали случившегося он обещал сообщить позже.
Стрельба в Крокус Сити Холле произошла около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже.
В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. Пишут о погибших и раненых. Официально информации о количестве пострадавших не поступало. Известно, что после стрельбы в здании начался пожар.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Крокус Сити Холле.
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